Чорне літо: над деякими знаками зодіаку нависли темні хмари

Літо 2022-го року обернеться справжньою катастрофою для чотирьох знаків зодіакального кола. Овни, Тільці, Леви та Скорпіони отримають на свою долю чимало проблем. Негаразди зі здоров’ям, конфлікти на роботі і нарешті тотальне безгрошів’я – все це раптово звалиться на голови перелічених знаків. Такі драматичні події стануть результатом впливу ретроградного Меркурія.





Овен

Представники вогняного знаку ризикують спровокувати конфлікт на роботі, внаслідок чого їх можуть навіть звільнити. Цей факт у біографії Овнів поставить кар’єру «на паузу» та спричинить серйозні матеріальні труднощі. В особистому житті Овни також ризикують наробити справ. Сварка з другою половинкою чи навіть розлучення цілком можуть стати для них фінальним акордом цього літа. Астрологи радять полум’яним Овнам не піддаватися емоціям, адже часом вони стають для представників знаку найзлішим ворогом та руйнують їхнє життя.

Тілець

У Тільців почнеться справжня професійна криза. Не буде жодних ідей, а всі справи та проекти просто зависнуть. Через втрату мотивації до роботи уродженців знаку можуть позбавити посади, премій та надбавок. Але й це ще не найстрашніше. Тільцям усе літо буде загрожувати небезпека втрати великої суми грошей. Тому їм варто притримуватися фінансової гігієни та добре думати, куди вони витрачають свої заощадження.

Лев

Левам у найближчі три місяці не пощастить потрапити до лікарні. Загостриться стара хвороба, про яку представники знаку вже й думати забули. На лікування можуть знадобитися великі гроші, тож Леви ризикують влізти у борги. Найкращою порадою для Левів є турбота про власне здоров’я. Адже краще запобігти проблемам, ніж розбиратися з їхніми наслідками.

Скорпіон

Уродженці цього знаку влітку проявлять свою імпульсивну натуру. Вони матимуть необережність укласти угоду, що із вірогідністю у 99% позбавить їх усіх заощаджень. Але такому сумному фіналу ще можна запобігти, якщо уважно обдумувати свої рішення й не піддаватися емоціям. Також Скорпіонів можуть засмутити проблеми зі здоров’ям.