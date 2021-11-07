С понедельника в Украину придут холода: зима на пороге

Начало ноября порадовало украинцев тёплыми и солнечными деньками. Даже туманы не помешали насладиться осенью. Но такой погода в стране будет недолго. Синоптики предупреждают, уже с понедельника (8 ноября) придет похолодание. В некоторых регионах начнется настоящая зима.





Общий прогноз на неделю

Несущественное похолодание нагрянет в понедельник. На следующий день всю страну накроет мощный атмосферный фронт. Синоптики говорят, что местами в Украине даже пройдет снегопад.

Самые холодные дни недели будут 9-го и 10-го и 11-го ноября. По всей стране пронесется холодный северный ветер, дожди и даже мокрый снег. Днём в большинстве регионов температура будет держаться 0 градусов. А вот ночью стоит ожидать сильные морозы.

Уже с 12 на 13 ноября перестанут идти доджи и снег. Заморозки и стремительное снижение температуры станут причиной гололёда. Температура днем -3 …+3 С, а ночью до -6.

8.10.2021 и 9.10.2021 будет пасмурно, а вот 10 облачно, местами солнце. Ясно и солнечно только 11 ноября, а потом остаток недели пасмурно. Синоптики предупреждают, зима в этом году будет ранней и затяжной. Частые и резкие перепады температур на протяжении всего зимнего периода.

Мокрый снег ожидается в Винницкой области. В Черновцах и Житомире тоже пройдет мокрый снег. В Киевской области будут мелкие дожди. В Херсоне и Симферополе и Одессе будет пасмурно. В остальных регионах более-менее будет солнечно. Из-за северного фронта температура будет ощущаться холоднее, чем есть на самом деле.

Теплее всего на неделе будет в Александрии. Тут настоящая весна, +27 и солнечно. Холоднее всего в Кировске. Тут средняя температура в течение недели -6 градусов мороза.