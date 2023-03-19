Пользователи двух облгазов теперь будут платить за газ меньше

Группа “Нафтогаз”, национальная нефтегазовая компания Украины, объявила об успешном объединении двух региональных газораспределительных компаний – “Харьковгоргаз” и “Криворожгаз” – под своей структурой. Этот шаг направлен на укрепление газораспределительной сети в Харьковской и Криворожской областях и защиту жителей этих регионов.

Согласно заявлению компании, две газораспределительные компании были включены в структуру 100% государственной компании группы “Нафтогаз” – НАК “Нафтогаз Украины” и специально созданного ООО “Газораспределительные сети”. Объединение двух компаний является частью плана Группы “Нафтогаз” по консолидации газораспределительной сети под своим контролем и в соответствии с требованиями законодательства.

Группа “Нафтогаз” объединяет региональные газовые компании с целью оптимизации своей деятельности и усиления присутствия на рынке распределения газа. В конце 2022 года компания объединила “Кировоградгаз”, создав региональное управление “Газмереж” – Кропивницкий филиал. В настоящее время компания находится в процессе интеграции “Харьковгаза” и “Днепрогаза”.

Шаг по объединению региональных газовых компаний не только укрепит газораспределительную сеть в Украине, но и улучшит качество обслуживания и повысит эффективность. Объединение газораспределительных компаний под контролем группы “Нафтогаз” также обеспечит компании полный контроль над газораспределительной сетью, что крайне важно для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и предприятий.

В заключение следует отметить, что объединение группой “Нафтогаз” региональных газовых компаний является позитивным шагом на пути к улучшению газораспределительной сети в Украине. Консолидируя под своим контролем газораспределительные компании, компания предпринимает шаги для обеспечения бесперебойного газоснабжения жителей и предприятий по всей стране.