Українців чекає нова схема перевірки прибутків: що перевірятимуть і за що доведеться платити

У 2022 році на українців очікує нова перевірка від Державної податкової служби. Перевірятимуть не лише доходи, які отримали громадяни, а й витрати. Мета перевірки – знайти невідповідність у цих цифрах. Якщо така будуть виявлена, то доведеться із суми різниці до скарбниці внести 19,5% податку.





Як проходитиме перевірка?

Як саме проводитиметься контроль, стане відомо вже на початку нового року, обіцяють у Кабінеті міністрів. Але спрощена схема має такий вигляд: податкова виявила, що громадянин купив автомобіль, а рівень легальних доходів не дозволяє йому зробити цього. От і виникає закономірне питання: звідки гроші? Викрутитись, що роками накопичували на машину, не вийде, у податковій зберігаються дані про білі зарплати всіх громадян з 1995 року. Якщо виявиться, що навіть за цей термін з урахуванням інших податків не вдалося накопичити на таке придбання, потрібно сплатити податок на прибуток.

Що робити тим, хто має цілком офіційний додатковий дохід?

По-перше, ще у вересні наступного року українці мають можливість пройти амністію від податкової. Для цього потрібно скласти нульову декларацію. Це легалізує все зароблене, за що до скарбниці не сплачені податки. Декларація дає змогу вивести з тіні додаткові доходи із значно зменшеною податковою ставкою (прибутковий податок – 18,5% + 1,5% військовий збір).

Ставка за нульовою декларацією така:

нерухомість, валютні операції, дохід від використання прав інтелектуальної власності, автомобілі, на майно юридичних осіб – 5%;

інші види власності – 10%;

придбання ОВДП – 2,5%.

Нагадуємо, що всі суми, які виведені з тіні, необхідно переказати на рахунок у банку, де вони повинні полежати щонайменше 12 місяців.

Які доходи підлягають обов’язковому декларуванню?