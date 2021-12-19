В Украине похолодает до -19: где ждать морозов

Последние дни уходящего года ознаменуются похолоданием на всей территории Украины. Уже в день Святого Николая (19 декабря) штормовой ветер станет предвестником сильных морозов. Ощутимое похолодание ожидается уже с 21 декабря (день зимнего солнцестояния).





Изменения погоды связаны с противостоянием движущего на нас с северо-запада антициклона Zafira и циклонов, которые последнее время господствовали в атмосферных фронтах над всей территорией страны.

В период с 19 по 21 декабря ожидается не только сильный ветер, но и осадки. В одних областях это будет дождь, в других мокрый снег, что зависит от температуры воздуха на конкретной территории. В среднем по стране она близка к 0.

Подробная карта погоды на выходных от Украинского гидрометцентра.

Скрин: Погода в Украине 19 декабря (meteo.gov.ua)

В Киеве погода не будет отличаться от общей по стране. Ветер и осадки в виде мокрого снега не особо порадуют гостей и жителей столице. Единственное, в Киеве будет немного теплее, чем в регионах и градусники покажут +3.

Синоптики Gismeteo предупредили, что постепенного снижения температуры стоит ожидать уже с 21-22. Температурный показатель опустится до -4… -7 днем и -10 ночью.

Где на следующей неделе будет холоднее всего?

До 21 декабря серьезного похолодания не предвидится нигде. В среднем по стране будет до 2 градусов выше ноля, а ночью мороз не превысит 4 градусов. На юге ожидается более теплая погода до 4 градусов тепла днем, но ночью будет, как и в других регионах, легкий мороз до 4 градусов. Снег и ветер распространятся на всю территорию.

21 декабря температура начнет падать более стремительно. И уже опустится до -7 а в северных областях до -11, на юге будет теплее до -3 градусов. Ночная температура в западных и южных регионах составит -4… -8 градусов, в других областях -8… -13.

Настоящими морозами удивит погода восточные области уже 22 декабря. Ночью возможно падение температуры до -19.

Погода в Украине 20-22 декабря (meteo.gov.ua)