Їм не позаздриш: названо знаки зодіаку, для яких цей тиждень буде нестерпним

Зірки – ненадійні супутники. Їх примхи можуть принести як шалену удачу й прибутки, так і втому та бідність. Залежно від сузір’я, під яким ви народилися, можна передбачити, якими будуть найближчі дні, чи навіть тижні вашого життя.





Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку цього тижня не варто сподіватися на прихильність долі. Їм краще бути обережними на роботі й не «смітити» грошима, адже ризик втрапити в неприємності дуже великий.

Овен

Представники вогняного знаку зараз налаштовані дуже рішуче. Ви готові будь-що відстоюють свою думку, часом навіть виходячи за межі дозволеного. Астрологи радять вам трохи охолонути й не вступати у конфлікти. Залиште свої аргументи на більш вдалий період. Адже цього тижня ви ризикуєте поплатитися за свою різкість у висловлюваннях улюбленою роботою.

Тілець

З усіх неприємностей цього тижня найбільше вас засмутить безгрошів’я. Вашим близьким зараз потрібна підтримка і фінансова допомога. Тож відсутність матеріальних ресурсів, як то кажуть, зовсім «не в тему». Можливо навіть доведеться взяти якусь суму у борг. Та з вашими уміннями й талантами ви швидко повернете позичене.

Рак

Втома й прокрастинація змусять представників знаку задуматися над зміною роботи, або навіть професії. Не піддавайтеся паніці. Зараз не час для поспішних рішень. Візьміть кілька вхідних, щоб розслабитися й подумати про власне життя. Можливо вам вдасться побачити себе і свої перспективи у зовсім іншому світлі.

Риби

Цього тижня наївних Риб можуть спокушати вигідними пропозиціями, від яких буде складно відмовитися. Однак зробити це все ж варто, адже із 90% ймовірністю казкові обіцянки виявляться аферою. Зараз зовсім невдалий момент для інвестицій та дорогих покупок. «Притримайте коней» і ви собі ще подякуєте.