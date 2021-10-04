Легкий спосіб кинути палити: скоро сигарети в Україні коштуватимуть мінімум 70 гривень

З початком наступного року сигарети в Україні подорожчають в середньому на 8 грн. Більш того, ВР підтримала в першому читанні законопроект №5600, який націлений на посилення правил для тих, хто займається реалізацією тютюну. Все це вплине на поточну ситуацію. Про ключові зміни читайте в нашому матеріалі.





Що зміниться

Акцизи на сигарети щорічно зростають з 1 січня. Але реальна вартість на продукцію змінюється тільки з весни. Виробники йдуть на хитрість, вони заповнюють склади продукцією за старим акцизом і продають її. Щоб виключити таку “економію” будуть внесені нововведення: за місяць можна буде реалізувати всього на 15% більше сигарет, ніж в середньому за останні три квартали. В іншому випадку доведеться платити підвищений акциз. Тобто буде використовуватися коефіцієнт 1,5. Це виключить можливість реалізовувати сигарети за старим акцизом.

За словами члена Комітету з фінансів, податків і митної політики Олексія Устенка, виробники діють нечесно, наповнюючи склади продукцією із запасом. Окремої уваги варта контрабанда. Найбільш популярна схема так звана duty free, коли акциз не платять, а продукцію реалізують всередині країни. Такі сигарети коштують удвічі менше за легальні.

Але не варто засмучуватися. Ціна сигарет виросте не сильно, та й масове виробництво не постраждає. Загалом акцизні ставки не зміняться, зміниться лише база оподаткування низки тютюнових виробів.

Експерт стверджує, що завдання держави – підвищити ціни на вироби з тютюну.

Куріння не найкорисніша звичка, а значить потрібно зробити все, щоб вартість на продукцію росла швидше, ніж доходи громадян.

За словами Устенка, законопроект № 5600 розв’яже проблему тіньового продажу. Виробник відразу буде відраховувати 5% до бюджету. Від цього економіка країни тільки виграє. Гроші будуть спрямовані на ремонт доріг, підвищення зарплати і виплати соціальної допомоги незаможним. Це важливий крок до поліпшення економічної ситуації в країні.

Як зміниться ціна на сигарети

Виходячи зі змісту законопроекту №5600 курців очікує:

збільшення вартості в 2022 році в середньому на 8 грн.;

у 2023 році пачка сигарет зросте до 70 грн, тобто в середньому подорожчає на 20 грн;

до 2025 пачка сигарет коштуватиме близько 100 грн. за пачку.

За словами економіста Максима Праздникова вартість сигарет повинна досягти європейського рівня. Таким чином перетікання дешевих сигарет з України на європейських ринок буде виключене. І хоча новий закон не надто вплине на вартість, зростання цін неминуче.

За словами директора ІСЕТ Іллі Несходовського підвищення конкуренції на ринку змогло б знизити вартість тютюнової продукції. Новий закон передбачає зміну алгоритму нарахування акцизу. Податкове навантаження перекладуть на плечі оптовиків. За рахунок цього акциз зменшиться вдвічі, адже в середньому роздрібна націнка досягає 50%, а то й 100%.

У найближчі кілька років вартість сигарет істотно зросте. У цьому є плюс-бюджет країни поповниться, але тепер куріння стане доступним далеко не кожному.