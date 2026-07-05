Відпочинок біля водойм може обійтися у понад 30 тисяч грн штрафу: за що карають українців

Українцям нагадали про штрафи, які можуть загрожувати під час відпочинку біля річок, озер, морського узбережжя та інших водойм. Найчастіше порушення стосуються заїзду автомобілем на пляж, паркування у прибережній захисній смузі, засмічення території, купання у заборонених місцях або ігнорування вимог поліції та рятувальників.

Одне з найпоширеніших порушень — бажання під’їхати автомобілем максимально близько до води. Однак пляж і прибережна захисна смуга не є звичайним місцем для паркування. У таких зонах діє природоохоронний режим, а Водний кодекс забороняє, зокрема, влаштування стоянок автомобілів, миття та обслуговування транспортних засобів.

За що можуть оштрафувати біля води

Штраф може загрожувати за кілька типових порушень:

заїзд або паркування авто на пляжі чи в прибережній захисній смузі;

залишене сміття, недопалки, пластикові пляшки або упаковки;

купання там, де офіційно встановлена заборона;

ігнорування законних вимог поліції, рятувальників або представників місцевої влади;

порушення правил перебування з тваринами;

неприбирання за собакою у громадському місці;

розпалювання вогню в заборонених місцях, особливо у лісових або природоохоронних зонах.

За засмічення пляжу або порушення правил благоустрою громадянам може загрожувати штраф від 340 до 1360 грн. Для посадових осіб і підприємців суми вищі — від 850 до 1700 грн.

Коли штраф може бути найбільшим

Найсерйозніші суми можливі тоді, коли порушення відбувається не на звичайному пляжі, а на території природно-заповідного фонду, у лісовій зоні або в місці з особливим режимом охорони. У таких випадках відповідальність може наставати вже за іншими статтями, а сума штрафу може сягати десятків тисяч гривень.

Зокрема, за окремі порушення в природоохоронних зонах або за порушення правил пожежної безпеки штрафи можуть доходити до 30 600 грн. Тому перед тим як заїжджати на берег, розкладати багаття або залишати авто біля води, варто перевірити знаки, місцеві правила та статус території.

Важливо розуміти: штрафують не за сам відпочинок біля водойми, а за порушення правил. Якщо пляж офіційно відкритий, купання дозволене, авто залишене на парковці, а сміття прибране після себе, жодних проблем бути не повинно.

Найпростіше правило для безпечного відпочинку — не заїжджати транспортом на берег, не залишати сміття, не купатися в заборонених місцях і виконувати вимоги рятувальників та поліції. Це допоможе уникнути не лише штрафів, а й небезпечних ситуацій біля води.