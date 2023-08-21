ПФУ опублікував важливу інформацію на понеділок, 21 серпня

Пенсійний фонд опублікував важливу інформацію на своєму веб-сайті в понеділок, 21 серпня. Так, згідно даних установити, станом на 20 серпня було виділено наступні суми:

45,7 млрд грн на пенсійні виплати, з яких 9 млрд грн – через Укрпошту та 36,7 млрд грн – через уповноважені банки;

874,1 млн грн – на житлові субсидії та пільги;

1 851,2 млн грн – на страхові виплати, з них 757,4 млн грн – на оплату лікарняних.

Також в ПФУ нагадали, що деякі українські пенсіонери можуть перестати отримувати виплати на свої банківські карки. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення факту надання отримувачем документів, які містять неправдиві дані.