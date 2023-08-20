Виплати пенсій на банківську картку можуть припинити: названо причини та альтернативи

Деяким українцям припинять нараховувати пенсійні виплати на банківську карту. Зокрема такий розвиток подій можливий у разі виявлення факту надання отримувачем документів, які містять неправдиві дані.

Також припинити виплату можуть, якщо пенсіонер проживає за межами України. При умові, що інше не передбачено міжнародними домовленостями.

І звісно, виплати на карту припиняють, якщо отримувач виплати помер. Таким чином, всі застраховані особи повинні своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни даних, які вносять в персональну облікову карточку в системі персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування або про виїзд за межі України.

Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери під час призначення їм пенсії за віком можуть отримати від держави меншу пенсію, ніж їм того б хотілося. Особливо це стосується пенсіонерів, які святкують день народження на початку року або в кінці.

Заяву на отримання пенсії рекомендують подавати за місяць чи два до настання пенсійного віку. Для прикладу, видання “Соціальна платформа” приводить як приклад історію 60-літньої жінки, яка досягла пенсійного віку в січні 2023 року, але заяву вона подала ще в грудні 2022 року. Річ у тім, що в чинному законодавстві в українських пенсіонерів є три місяці з дати настання пенсійного віку, щоб подати заяву на призначення пенсії.

Також почалася масштабна верифікація отримувачів соціальних витрат. Для цього особа повинна звернутися до Ощадбанку з карткою та документом, що підтверджує особу. В банку проведуть просту процедуру, в терміналі виконають нескладну операцію, наприклад, перевірити баланс за карткою. Особа повинна буде ввести PIN-код. Якщо не звернутися до банку для верифікації, то виплату соціальної допомоги припинять, аж поки особа не звернеться до банку.

Також тепер у ПФУ можна замінити пенсійне посвідчення у випадку його втрати. В такому разі можливе відновлення як форматі книги, так і в електронному.