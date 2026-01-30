Нові виплати на дітей та спрощена компенсація за житло: як держава підтримає переселенців з 1 лютого

З 1 лютого 2026 року в Україні набувають чинності важливі зміни, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Уряд запроваджує нові грошові виплати для дітей переселенців та спрощує механізм компенсації витрат для установ, що надають тимчасовий прихисток.

3000 гривень на кожну дитину: Одним із головних нововведень стане щомісячна виплата у розмірі 3000 грн на дітей із сімей ВПО.

Умови: Допомога призначається незалежно від сукупного доходу родини, наявності зарплати чи інших соціальних виплат.

Як отримати: Механізм подачі заявок наразі перебуває на етапі юридичного оформлення. Детальний порядок оформлення допомоги буде оприлюднено трохи пізніше.

Зміни у компенсації за житло: Покращуються умови для закладів, які безкоштовно розміщують переселенців. Тепер вони зможуть отримувати відшкодування витрат на комунальні послуги та паливо навіть за тих осіб, які ще не встигли оформити офіційний статус ВПО (на період до 2 місяців).

Більше простору: Соціальну норму житла для розрахунку компенсації збільшено до 21 кв. м опалювальної площі на особу.

Менше бюрократії: Для отримання коштів достатньо надати чеки та квитанції, без необхідності надсилати запити до постачальників послуг.

Також нагадуємо, що роботодавці, які працевлаштовують переселенців, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію у розмірі 8 647 грн протягом пів року.