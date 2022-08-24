Всесвітньо відомий бренд повертається в Росію: все завдяки туркам

Всесвітньо відомий бренд спортивного одягу Reebok знову буде продавати свою продукцію в росії. Ініціатором повернення виробника на російський ринок стала турецька торгова мережа FLO Retailing. Ще у травні вона викупила близько ста магазинів Reebok, розміщених на території рф. А разом з тим отримала й право на торгівлю продукцією бренду.





Новини про це з’явилися після того, як компанія Reebok розіслала листи російським учасникам своєї програми лояльності. Неприємну звістку оприлюднила Асоціація ритейлерів України.

Турецька компанія FLO Retailing почала роботу над поверненням бренду до країни-агресора ще у травні, враз із придбанням місцевих магазинів Reebok та отриманням права на продаж його товарів. Відомо, що новий власник магазинів збирається їх перейменувати. Та суті проблеми це не змінює, адже там все одно будуть продаватися одяг на взуття марки Reebok.

Схоже турецький холдинг збирається чимало заробити на зголоднілих по відомим світовим брендам росіянах. За словами фінансових аналітиків угода про купівлю російських магазинів Reebok обійшлася йому не менше як у $23,3 млн. Тож новий власник прагне щонайменше «відбити» вкладені кошти.

Інше питання, як повернення Reebok в росію вплине на репутацію бренду. Адже більшість світових торгових марок через військову агресію рф в Україні розірвали торгові зв’язки з цією країною та закрили там всі свої магазини. Деякі бренди пішли навіть далі – вони припинили продавати свої товари росіянам в інших країнах.

Наразі невідомо якою буде реакція світової спільноти і особливо прихильників марки Reebok на продаж товарів бренду у терористичній росії. Та найбільше українців турбує чи не почнуть й інші світові компанії за прикладом Reebok шукати обхідних шляхів для повернення на російський ринок.