Генсек НАТО прокоментував майбутні навчання щодо «ядерного стримування»

НАТО проведе навчання щодо «ядерного стримування» всупереч війні Росії в Україні (СВО). Майбутні навчання прокоментував генсек альянсу Йєнс Столтенберг , передає Reuters .

«Це давно заплановані навчання, взагалі вони були заплановані ще до вторгнення в Україну. Це стандартні навчання, вони дозволяють переконатися, що наше ядерне стримування залишається безпечним, надійним та ефективним», – заявив він.

За його словами, раптове скасування регулярних, давно запланованих навчань ризикує отримати вкрай неправильне посилання.