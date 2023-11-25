В Украине изменили правила предоставления отпусков: по старому не будет

22 ноября Верховная Рада Украины приняла новое законодательство, которое пересматривает политику предоставления отпусков в Украине. Основные изменения выглядят следующим образом.

Декретный отпуск: Новый закон предусматривает трехмесячный декретный отпуск после рождения ребенка. Уникальным является то, что отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, может получить этот отпуск только по решению суда.

Отпуск в связи с усыновлением: Обновленное законодательство позволяет предоставлять отпуск в связи с усыновлением ребенка независимо от возраста усыновленного ребенка.

Неоплачиваемый отпуск: Продолжительность неоплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим причинам увеличена с 15 до 30 календарных дней.

Отпуск для демобилизованных военнослужащих: Лица, которые были демобилизованы с военной службы, теперь имеют право на 60-дневный отпуск с выплатой денежного обеспечения за два месяца.

Отказ в предоставлении отпуска во время военного положения: В условиях военного положения работодатели имеют право отказать в предоставлении любого отпуска (кроме декретного и отпуска по уходу за ребенком) работникам, которые задействованы на объектах критической инфраструктуры, в оборонном производстве или в выполнении мобилизационных задач.

Исключение научно-педагогических и научных работников: Закон также исключает научно-педагогических и научных работников из списка лиц, имеющих право на сохранение предыдущего среднего заработка в случае призыва на военную службу.

Эти изменения отражают существенное обновление политики Украины относительно отпусков, что касается различных аспектов отпусков, в частности тех, которые связаны с беременностью и родами, усыновлением, военной службой и исключительными обстоятельствами, такими как военное положение.