Деньги с карт ПриватБанка теперь можно снимать еще в одном месте

С началом войны в Украине возникли серьезные проблемы с банкоматами. Люди массово начали снимать деньги со своих карт, из-за чего у банкоматов выстраивались длинные очереди, а наличные постоянно заканчивались. Одолеть эту проблему удалось не в последнюю очередь благодаря крупным торговым сетям Украины, которые начали выдавать наличные прямо на кассах. Таких сетей уже более двух десятков, а на днях к их числу присоединился популярный ритейлер техники Фокстрот.





Где можно снять наличные?

Снять деньги с карты ПриватБанка можно в магазинах, аптеках, на автозаправочных станциях и даже в почтовых отделениях.

Наличные на кассе выдают магазины:

АТБ;

Сільпо;

Фокстрот;

Фора;

VARUS;

Thrash!;

Точка;

Сім23 и др.

Аптеки, в которых можно снять деньги:

Біла ромашка;

Аптека низких цен;

Аптека 9-1-1;

Аптека Доброго Дня;

Аптека оптовых цен;

Копійка и др.

АЗС, предоставляющие услугу снятия наличных:

Укрнафта;

БРСМ-Нафта;

ОККО;

WOG.

Получить свои деньги держатели карт ПриватБанка могут и в отделениях Новой Почты. Правда, здесь кроме карты нужно иметь при себе еще и паспорт. За выдачу наличных почтовый оператор берет комиссию в размере 2% от снятой суммы + 20грн.

Как снять деньги на кассе?

Большинство магазинов, предоставляющих услугу снятия наличных на кассе, выдают клиенту до 6 тыс грн за одну покупку. Процедура очень проста и не требует каких-либо знаний или умений.

Рассчитываясь за свои покупки на кассе магазина, нужно сообщить продавцу, какую сумму наличных денег вы хотите снять. Продавец «выбьет» на терминале эту сумму плюс стоимость выбранных вами товаров. Далее просто прикладываете карту к терминалу, оплачивая указанную сумму, а кассир выдает вам сдачу наличными.

Продавец не имеет права отказать в выдаче наличных денег. Единственная причина, по которой вам могут не снять средства – отсутствие в кассе необходимой суммы.

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