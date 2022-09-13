Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 сентября, Луна переходит из Овна в Тельца. Этот день все еще достаточно плох для важных дел, зато хорош для романтики и любовных утех.





♈ Овен

Не сейчас, не время плодить слухи и распространять сплетни. Если у вас есть проблема с кем-то, скажите об этом прямо вместо того, чтобы шептаться и жаловаться за спиной. Открытый и честный подход поможет решить вопросы в короткие сроки. Но помните, что каждый разговор, как улица с двусторонним движением. Не забывайте слушать собеседника.

Космический совет: не стоит обсуждать людей за спиной.

♉ Телец

Проблемы, связанные с коммуникацией, с вероятностью 100% вновь всплывут на поверхность. Задумайтесь, есть что-то о чем вы боитесь говорить. Если ваши ресурсы куда-то утекают, начните разговор, который вы откладывали. И вы знаете, с кем. Скажите уже откровенно, что вам не по пути.

Космический совет: избавьтесь от нахлебника.

♊ Близнецы

Легко бесконечно жаловаться. Легко сделать кого-то другого «плохим парнем» в вашей истории. Может, хватит? Начните вносить изменения в вашу жизнь. И делать вещи, к которым вы чувствуете призвание.

Космический совет: делайте то, что подходит именно вам.

♋ Рак

Если вы слишком часто делаете поспешные выводы, то пришло время понять: это похоже на экстремальный спорт, в котором очень легко допустить фатальную ошибку. Кажется, вы недостаточно хорошо знаете ситуацию. Многое из того, что вы представляете о происходящем, связано с вашей неуверенностью в себе. Прежде чем обвинить кого-либо, соберите достаточно доказательств.

Космический совет: не делайте поспешных выводов.

♌ Лев

Львам этот день несет дары любви, чувственности и удовольствия. В этот день вам настоятельно рекомендуется поддаться порыву страсти. Примите политику «без правил» в своих любовных отношениях. И помните, проявлять инициативу — это сексуально.

Космический совет: отбросьте правила в отношениях.

♍ Дева

То, что вам предлагается прямо сейчас, — это возможность исцелиться, отпустить старую историю, простить себя прошлого. Ваша способность к восприятию лежит за пределами пяти чувств. Обратите внимание на то, что вам снилось. Возможно, ваше подсознание поможет принять правильное решение.

Космический совет: позвольте себе исцелиться.

♎ Весы

Что происходит, когда мы проявляем любовь, которую желаем и заслуживаем? Последние барьеры в ваших отношениях начинают растворяться. Вы можете расслабиться и открыться, это сделает ваш союз лишь сильнее.

Космический совет: слейтесь в единое целое со своим партнером.

♏ Скорпион

Вселенная работает таинственным образом, и вы, вероятно, сами станете свидетелями этого в ближайшие дни. Вашей путеводной звездой станет любовь. И именно сердце будет подсказывать вам правильные решения.

Космический совет: верьте в свою любовь.

♐ Стрелец

Ваша прибыль растет, но и расходы тоже. Найдите способ сбалансировать их. Самое время экономить и инвестировать, чтобы создать некий запас на черный день. Вы будущий только поблагодарите себя за это.

Космический совет: копите и инвестируйте.

♑ Козерог

Когда дело доходит до личного, вам будет легко обмануть себя, заставив поверить, что все идеально. Но что-то на крае восприятия заставляет вас хмуриться. Взгляните глубже и найдите проблему. В этот день ее можно решить малой кровью.

Космический совет: обратите внимание на то, что скрывается в глубине.

♒ Водолей

Вас окружает большое скопление энергии, напоминающая о том, что мир к вам благосклонен. Вместо того, чтобы зацикливаться на «как» и «почему», сосредоточьтесь на своих действиях. Сосредоточьтесь на достижении поставленных целей и ваш характер вместе со случаем помогут приблизиться к их реализации.

Космический совет: вас окружают потоки энергии.

♊ Рыбы

Да, вы никому не дарили яхту или личный остров. Но речь не о глобальных проявлениях, а о маленьких, простых вещах, которые напоминают людям в вашей жизни, насколько они любимы. Будьте щедры на слова поддержки и выразите близким свою благодарность.

Космический совет: выражайте свою привязанность.