В Україні похолодає до -19: де чекати на морози найближчими днями

Останні дні року ознаменуються похолоданням на всій території України. Вже у день Святого Миколая (19 грудня) штормовий вітер стане провісником сильних морозів. Відчутне похолодання очікується вже з 21 грудня (день зимового сонцестояння).





Зміни погоди пов’язані з протистоянням антициклону Zafira, що насувається на нас із північного заходу та циклонів, які останнім часом панували в атмосферних фронтах над усією територією країни.

У період із 19 по 21 грудня очікується не лише сильний вітер, а й опади. В одних областях це дощ, в інших мокрий сніг, що залежить від температури повітря на конкретній території. У середньому по країні вона близька до 0.

Детальна карта погоди на вихідні від Українського гідрометцентру.

Скрін: Погода в Україні 19 грудня (meteo.gov.ua)

У Києві погода не відрізнятиметься від загальної картини. Вітер та опади у вигляді мокрого снігу не особливо порадують гостей та мешканців столиці. Єдине, у Києві буде трохи тепліше, ніж у регіонах, і градусники покажуть +3.

Синоптики Gismeteo попередили, що поступове зниження температури варто очікувати вже з 21-22. Температурний показник опуститься до -4…-7 вдень та -10 вночі.

Де наступного тижня буде найхолодніше?

До 21 грудня серйозного похолодання не очікується ніде. У середньому по країні буде до 2 градусів вище за нуль, а вночі мороз не перевищить 4 градусів. На півдні очікується тепліша погода до 4 градусів тепла вдень, але вночі буде, як і в інших регіонах, легкий мороз до 4 градусів. Сніг та вітер поширяться на всю територію.

21 грудня температура почне падати стрімкіше. І вже опуститься до -7, а в північних областях до -11, на півдні буде тепліше до -3 градусів. Нічна температура в західних та південних регіонах становитиме -4…-8 градусів, в інших областях -8…-13.

Справжніми морозами вразить погода східні області вже 22 грудня. Вночі можливе зниження температури до -19.

Погода в Україні 20-22 грудня (meteo.gov.ua)