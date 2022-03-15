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Росія ввела санкції проти Джо Байдена та держсекретаря США Ентоні Блінкена

Загалом до списку санкцій потрапили 13 людей.

15.03.2022
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Джо Байде

Росія запровадила санкції проти кількох американських політиків.


Всього до списку санкцій увійшло 13 осіб:

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  • президент США Джо Байден;
  • держсекретар США Ентоні Блінкен;
  • міністр оборони США Ллойд Остін;
  • голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;
  • помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван;
  • директор ЦРУ Вільям Бернс;
  • прес-секретар Білого Дому Джен Псакі;
  • заступник помічника президента з нацбезпеки Даліп Сінгх;
  • директор агенції з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
  • син президента Хантер Байден;
  • колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон;
  • перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
  • президент Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

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15.03.2022
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