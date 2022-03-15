Новини
Росія ввела санкції проти Джо Байдена та держсекретаря США Ентоні Блінкена
Загалом до списку санкцій потрапили 13 людей.
Росія запровадила санкції проти кількох американських політиків.
Всього до списку санкцій увійшло 13 осіб:
- президент США Джо Байден;
- держсекретар США Ентоні Блінкен;
- міністр оборони США Ллойд Остін;
- голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;
- помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван;
- директор ЦРУ Вільям Бернс;
- прес-секретар Білого Дому Джен Псакі;
- заступник помічника президента з нацбезпеки Даліп Сінгх;
- директор агенції з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
- син президента Хантер Байден;
- колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон;
- перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
- президент Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.