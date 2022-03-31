В України вирішили рахувати вартість водопостачання по новому

Вартість водопостачання та водовідведення для частини споживачів тепер будуть розраховувати за новою системою. У Міністерстві розвитку громад та територій розповіли, кого торкнуться зміни та у чому вони полягатимуть.





Переглянути механізм розрахунку платні за воду у відомстві вирішили з огляду на масове переселення українців із небезпечних регіонів країни. Громадяни, що покинули свої домівки наразі не мають змоги повідомляти у водоканал показники лічильників. Тож Мінрегіону прийняло рішення на час війни формувати суми в платіжках по-іншому.

Обчислення буде відбуватися шляхом поділу спожитих у будинку послуг водопостачання та водовідведення на всіх його мешканців. При цьому також будуть враховуватися специфічні умови користування компослугами під-час війни.

Міністерство буде застосовувати в процесі розрахунку спеціальний коригуючий коефіцієнт. Цей «військовий коефіціент» врахує зменшення обсягів споживання ресурсу в порівнянні із звичайними об’ємами, характерними для мирного часу.

«За даним коефіцієнтом комунальники, що виконують розрахунки, будуть корегувати об’єми водопостачання, постачання гарячої води, а також водовідведення на час війни», – зазначили у Мінрегіону.

Механізм підрахунку змінять найближчими днями. Тобто за березень українці отримають вже зовсім інші платіжки. Коригувальний коефіцієнт буде застосовано до споживачів, які наразі не можуть передати відповідним службам дані своїх лічильників, а також до тих, хто просто не має лічильника на воду.

Тарифи на комуналку під-час війни

Перегляд тарифів на комунальні послуги, що мав відбутися навесні, зараз зовсім не на часі. Такий висновок зробили у Кабінеті міністрів України. Наразі урядовці прийняли рішення зафіксувати всі тарифи на довоєнному рівні.

Зокрема залишиться сталою й ціна на електроенергію, яку збиралися підіймати вже у квітні. На час дії воєнного стану вартість кіловату залишиться на рівні 1,68 грн/кВт*год. Таке рішення підтвердив український прем’єр Денис Шмигаль та очільник Міненергетики Герман Галущенко.

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