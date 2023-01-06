У січні 2023-го настане зоряний час для трьох зодіакальних знаків: хто ці щасливчики

Січень 2023 року для трьох знаків зодіаку стане незабутнім. У цьому місяці вони зможуть втілити свої давні прагнення та покласти початок справам, що принесуть їм щастя і прибутки в поточному році.

Такий оптимістичний прогноз стосується Овенів, Близнюків та Водоліїв. Саме вони у січні стануть улюбленцями долі та найщасливішими представниками зодіакального кола. Найбільше ж везіння на них чекає після завершення періоду ретроградного Меркурія 18 січня.

Овен

Овени забудуть всі образи минулого та зможуть вгамувати негативні емоції. Таке зусилля над собою допоможе їм звільнити енергію для власного саморозвитку. У Овенів з’явиться нестримне бажання рухатися вперед, досягати нових вершин у кар’єрі та втілювати свої мрії. Завдяки силі характеру передставників вогняного знаку успіх не змусить на себе довго чекати. Місяць Овени завершать із чудовими результатами та страшенно задоволені собою!

Близнюки

Навіть ті представники знаку, які зовсім не вірять у свій потенціал, у січні будуть приємно здивовані. Їм почне щастити як на роботі, так і в особистому житті. На Близнюків чекає суттєва надбавка до зарплатні. А самотні уродженці знаку познайомляться з неймовірною особистістю, яка миттєво захопить всі їх думки. Деякі Близнюки так сильно закохаються, що приймуть рішення взяти шлюб. Ці стосунки зроблять їх захмарно щасливими.

Стрілець

Стрільці у січні 2023 року наважаться втілити в життя задум, який плекають вже кілька років. Вони можуть запустити власний стартап, зробити пропозицію коханій людині чи навіть сісти за написання книги. В будь-якому випадку на Стрільців чекає успіх та визнання. Всі прикладені зусилля повернуться сторицею, а самі уродженці знаку врешті відчують, що реалізували себе. Саме це відчуття стане для них свого роду джерелом сил та натхнення на весь поточний рік.