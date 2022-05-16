Помилилася з сайтом банку: у клієнтки Привату з картки зникли десятки тисяч гривень
Українка розповіла, як втрапила у пастку шахраїв.
Клієнтка державного ПриватБанку помилково зайшла на фішинговий сайт, створений шахраями, та «засвітила» свої персональні дані. Коли жінка зрозуміла, що сталося, спробувала заблокувати карту. Та на неї вже взяли кредит у сумі 41 тис. грн.
Свою історію обману громадянка розповіла на профільному форумі Міністерства фінансів. Вона стверджує: як тільки зрозуміла, що втрапила у халепу, одразу ж почала дзвонити на 3700 – гарячу лінію Привату. Та поки пояснювала все оператору, з її карти вже почали зникати гроші, а ще за кілька хвилин зловмисники встигли оформити величезний кредит.
Окрім власної необережності жінка звинувачує у ситуації, що склалася, бездіяльність працівників банку. Адже поки оператор задавав їй цілу низку уточнюючих питань, шахраї через Приват24 встигли не лише «почистити» картку, а ще й взяти кредит майже на всю суму ліміту.
Клієнтка звернулася у поліцію із заявою про шахрайство, а також у відділення банку. Однак у Приваті їй відповіли, що суму боргу списати не можуть, та ще й продовжили нараховувати на «позичену» злочинцями суму комісію в 1,7%.
За словами постраждалої, в банку їй також повідомили, що кошти з рахунку було знято чотирма транзакціями з інтервалом між ними у кілька хвилин. Причому кожна з операцій підтверджувалася власником карти.
«Та як я могла підтверджувати платежі, якщо була в цей момент на зв’язку з оператором ПриватБанку?», – скаржиться громадянка.
У самому Приваті зазначили, що платежі дійсно підтверджували, та ще й за допомогою 3-D Secure – спеціального одноразового коду, який власник карти отримує за допомогою СМС. Транзакції, підтверджені таким чином, згідно з правилами платіжної системи не можуть бути оскаржені. Тож схоже клієнтці таки доведеться повертати банкові чужий борг, адже довести провину зловмисників їй буде вкрай складно.