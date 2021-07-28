Українців змусять працювати менше

Скорочення робочого часу та переведення працівників на 4-денний трудовий тиждень вже стало своєрідним світовим трендом. Поки що зовсім небагато країн справді запровадили таку систему, та проведені дослідження нового режиму на предмет ефективності показали більш ніж хороші результати. А як ставляться до такого нововведення в Україні? Чи зможуть наші співвітчизники перебудувати свій режим праці, що формувався століттями?





Які переваги у 4-денного трудового тижня?

Згідно із даними опитування, проведеними нещодавно популярним ресурсом із пошуку роботи Jooble, понад 70% роботодавців в Україні готові спробувати 4-денний робочий тиждень на практиці. Та й не дивно, адже у такої системи є ціла низка переваг.

По-перше, працівникам буде легше мобілізувати свої зусилля. Необхідність виконання завдань у більш стислі терміни допоможе їм правильно спланувати свій робочий час та досягнути найвищої концентрації.

По-друге, ще один вихідний день дозволить працівникам краще відпочити, завдяки чому очікувано збільшиться їх продуктивність на робочому місці.

Кому не підходить скорочений робочий тиждень?

Однак не все так гладко. Скорочення робочого часу виглядає дуже корисним для багатьох галузей, пов’язаних із розумовою працею. Мова йде про працівників сфери IT, журналістів, дизайнерів тощо. Для них триваліше «перезавантаження» їх робочого інструменту – мозку – може справити дійсно разючий ефект. Адже наступного дня на роботі вони спроможні будуть виконати навіть вдвічі більше, ніж від них вимагається.

Та існує чимало професій, що базуються на фізичній роботі. Для них виконати за 4 дні роботу на увесь тиждень буде просто неможливо, як би добре вони не відпочили напередодні. Це стосується наприклад промислового виробництва, діяльності лікарів, касирів тощо. Для них скорочення трудового тижня не принесе жодної користі.

Коли в Україні запровадять 4-денку?

В Україні наразі лише придивляються до нової системи праці. Найвагомішим кроком, зробленим у напрямку 4-денного робочого тижня, поки що став експеримент IT-компанії Brighta, яка у 2019 році впровадила для своїх працівників додатковий вихідний у п’ятницю.

Позитивний ефект не змусив себе чекати, а зростання ефективності роботи приємно здивувало керівників підприємства. Однак нових наслідувачів у компанії не з’явилося. А це означає що країна не була на той момент готова до таких радикальних змін.

Станом на сьогодні можна сказати, що ми чимраз сміливіше відходимо від старих стереотипів. Та й технічний прогрес стрімко зменшує необхідність у працівниках. Рано чи пізно система 4-денки стане необхідністю для суспільства. Однак у найближчі кілька років на таку інновацію в Україні сподіватися не доводиться.