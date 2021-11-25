Для кого цей день буде успішним: гороскоп на четвер, 25 листопада

Сьогодні на нас чекає енергетично сильний та активний 21-й місячний день. Це дає можливість успішно продовжити чи навіть закінчити все те, що ви почали ще вчора. Навіть якщо вчорашній день обмежився розмовами та плануванням, цього четверга можна встигнути дати позитивний поштовх будь-яким темам та напрямкам.





Гороскоп на 25 листопада для Овнів

День здатний стати для вас порталом у новий вимір – головне, вчасно побачити знаки.

Гороскоп на 25 листопада для Тельців

Ця місячна доба відмінно підходить для того, щоб з однодумцями придумати щось оригінальне.

Гороскоп на 25 листопада для Близнюків

Огляньтеся навколо і подивіться, хто з ваших близьких потребує допомоги та підтримки.

Гороскоп на 25 листопада для Раків

Зверніть увагу на свої робочі обов’язки – коло ваших повноважень може значно розширитися.

Гороскоп на 25 листопада для Левів

Якщо у вас заплановано відвідування лазні або спа-салону, ви правильно відчули енергії дня.

Гороскоп на 25 листопада для Дів

Подумайте про зміни, які вже давно назріли у вашому житті, і дозвольте їм почати реалізовуватися.

Гороскоп на 25 листопада для Терезів

Незважаючи на те, що триває період спадного місяця, вам потрібно зайнятися корисними покупками.

Гороскоп на 25 листопада для Скорпіонів

Цей день буде успішним для вас, незалежно від того, який напрямок ви виберете.

Гороскоп на 25 листопада для Стрільців

Зверніться за порадою до колективного розуму та прислухайтеся до підказок, які отримаєте.

Гороскоп на 25 листопада для Козерогів

Це найпродуктивніший день тижня – постарайтеся встигнути зробити якнайбільше.

Гороскоп на 25 листопада для Водоліїв

Сьогоднішній четвер використовуйте для багатогранного та плідного спілкування.

Гороскоп на 25 листопада для риб

Можливо, вам доведеться пожертвувати особистим часом заради допомоги іншим, але ви не пошкодуєте про це.