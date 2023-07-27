Українцям порадили купувати генератори та обслужити наявні

Генеральний директор НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький застерігає, що громадяни України повинні бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій цієї зими, зокрема, до можливих повторних атак на енергосистему країни.

“Ми повинні бути готові до найгірших сценаріїв, включаючи повторення ракетних ударів та ударів безпілотників по наших енергетичних об’єктах”, – прокоментував пан Кудрицький.

Він наголосив на невизначеності щодо ймовірності відключень електроенергії під час майбутнього опалювального сезону.

“Що стосується наших підстанцій, то ми в Укренерго маємо повну впевненість, що наша первинна мережа зможе працювати без обмежень протягом всього опалювального сезону, забезпечуючи споживачів електроенергією з енергосистеми України без жодних перешкод чи обмежень”, – запевнив керівник Укренерго.

Кудрицький закликав українців зберігати свої генератори та приділяти увагу їхньому обслуговуванню, а не утилізувати їх передчасно.

“Бережіть свої генератори. Якщо у вас його немає і ви можете дозволити собі придбати, це бажано. Тримайте їх під рукою на випадок надзвичайних ситуацій”, – додав пан Кудрицький.