Українців попередили про 16 травня: що не можна робити в цей день

Лише за тиждень нас чекає повня. У понеділок 16 травня Місяць досягне своїх максимальних розмірів та увійде у зодіакальне сузір’я Стрільця. Астрологи вважають, що це явище несе в собі величезний енергетичний заряд і здатне суттєво вплинути на життя людей. Вони радять у період повні дотримуватися певних правил поведінки, які вбережуть від негативного впливу повного Місяця.





Що не варто робити у повню 16 травня

Не обговорювати серйозні теми. В цей день емоційна напруга сягне свого піку, за рахунок чого суттєво підвищиться ризик конфліктів. Ви можете посваритися навіть із найближчими людьми через якусь дрібничку. Що вже казати про серйозні, життєво важливі питання. Тож краще відкласти їх обговорення на інший день.

Не починати нові проекти. Відкласти на певний час астрологи радять і нові починання, зокрема старт бізнесу чи творчого проекту. Започатковані у повню стартапи можуть закінчитися повним крахом, та ще й спричинити значні матеріальні збитки.

Не брати кредити. На 16 травня взагалі краще не планувати операцій з фінансами. Та найбільшим фіаско стане оформлення кредиту у день повні. У майбутньому такий необдуманий крок може принести вам чимало життевих негараздів, зокрема проблем із грішми.

Не проводити б’юті-процедур. Всі плани, що пов’язані із зовнішнім виглядом і красою, на 16 травня краще відмінити. Зокрема це стосується манікюру, зачіски та інших, більш серйозних салонних процедур. Результати їх проведення у повню можуть бути просто катастрофічними.

Не пересаджувати квіти. Домашні квіти, та й городні рослини, які пересаджують у повню просто не будуть рости. Адже Місяць на цьому етапі свого циклу має дуже сильну негативну дію на усі живі організми, в тому числі й рослини.