Что делать забронированному работнику, если вручили повестку: могут ли его забрать в армию

Война Украины и россии в самом разгаре, поэтому в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект об очередном продлении срока мобилизации. Скорее всего, на этот раз его продлят опять же на 90 дней, то есть до 19 февраля 2023 года. Таким образом, военнообязанные украинцы и в дальнейшем будут получать повестки, причем вручить их могут даже забронированным гражданам. Придется ли забронированным мужчинам вступать в армию и как им действовать в случае получения повестки?

Как отметила адвокат Марина Бекало, забронированные работодателем мужчины призывного возраста действительно могут получить вызов в военкомат. Ведь 22 статья закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» этого не запрещает. Забронированные граждане, как и все остальные, обязаны в указанный в повестке срок явиться в территориальный центр комплектования. Но забрать в армию их все равно не смогут, поскольку бронируя своего работника работодатель обеспечивает его временное освобождение от мобилизации.

Также адвокат высказалась о вручении повесток в магазинах, спортзалах, парках и других людных местах. По ее словам, такие действия работников военкомата не противоречат закону. На этом военное руководство акцентирует внимание чуть ли не на каждом официальном мероприятии и брифинге. Но в то же время в законе не прописан такой порядок вручения повестки.

Согласно 33 пункту официального Порядка выписать гражданину Украины повестку можно по месту жительства или месту работы. Так что если вам пытаются вручить вызов в военкомат прямо на улице, можно, сославшись на указанный пункт 33, отказаться от него. Вместо этого попросить уполномоченных представителей центра комплектования, отправить повестку по домашнему или рабочему адресу.

Если же забронированный работник получил повестку согласно предусмотренному Законом порядку, в военкомат ему нужно взять с собой приказ о бронировании. Тогда его точно не смогут мобилизовать.