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В Італії босий чоловік викрав літак і полетів у бік Франції

30.03.2022
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Невідомий чоловік викрав в Італії пасажирський літак і полетів у бік Франції. Про це повідомляє радіо Europe 1.


За інформацією джерела, на перехоплення у повітря підняли французький винищувач Mirage 2000. Викрадений транспортний засіб посадили на аеродромі Екс-ле-Міль. Літак летів на малій висоті, у нього не було радіозв’язку та плану польоту.

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Зазначається, що за штурвалом літака був 33-річний уродженець Словаччини. Чоловік був без взуття, він не мав при собі документів, що засвідчували особу. Під час затримання він передав співробітникам правоохоронних органів листа англійською мовою.

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30.03.2022
Менше хвилини
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