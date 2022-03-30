В Італії босий чоловік викрав літак і полетів у бік Франції

Невідомий чоловік викрав в Італії пасажирський літак і полетів у бік Франції. Про це повідомляє радіо Europe 1.





За інформацією джерела, на перехоплення у повітря підняли французький винищувач Mirage 2000. Викрадений транспортний засіб посадили на аеродромі Екс-ле-Міль. Літак летів на малій висоті, у нього не було радіозв’язку та плану польоту.

Зазначається, що за штурвалом літака був 33-річний уродженець Словаччини. Чоловік був без взуття, він не мав при собі документів, що засвідчували особу. Під час затримання він передав співробітникам правоохоронних органів листа англійською мовою.

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