Новая Почта блокирует счета клиентов и проверяет происхождение средств

Сначала ПриватБанк блокировал счета украинцев, а теперь и Новая Почта переняла горький опыт. Так недавно один из клиентов транспортной компании пожаловался на то, что его деньги по неясной причине «зависли» в платежном сервисе. Позже выяснилось, что такие случаи происходят по всей стране. NovaPay блокирует денежные переводы.





Зачем и для чего блокируют счета украинцев

Оказалось, что деньги не «зависли», простои их выдача приостановлена из-за финмониторинга. Некоторые предприниматели больше не смогут получать денежные переводы через сервис NovaPay.

Чтобы продолжить дальше без проблем работать в прежнем режиме, нужно предоставить компании документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность. После этого можно будет без проблем продолжить использовать все сервисы и возможности Новой Почты.

Адвокат транспортной компании рассказал, что в большинстве случаев предприниматели предоставляли необходимые документы в день обращения. После этого сразу же получали доступ к финансам. Также нужно написать заявление и к нему прикрепить квитанции об уплате налогов. Если клиенты прозрачно работают, счета их разблокируют.

Государство регулирует такие переводы, чтобы противодействовать отмыванию доходов среди граждан. Часто в такой способ работают террористы, что в украинских реалиях особенно опасно. Финмониторинг начал свою работу еще несколько лет назад, но система до сих пор не налажена.

Что говорят на этот счет эксперты

Строгих ограничений по количеству переведенных денег в Украине сегодня нет. Банки проверяют только суммы от 150 тысяч гривен. Но если, ваша деятельность покажется сомнительной, то заблокировать могут любую сумму денег. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются граждане, у которых:

явное несоответствие доходов;

много однотипных платежей;

ежедневные переводы от различных физлиц, похожие на предпринимательскую деятельность.

Поэтому, если предприниматель честно уплачивает налоги, ему не стоит беспокоиться о финансовом мониторинге.