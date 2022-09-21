Гречка в Украине скоро подешевеет: когда цена будет самой низкой

В Украине скоро упадут цены на гречку. Все благодаря большому урожаю, прогнозируемому этой осенью отечественные аграрии. Любимой крупы украинцев будет даже с избытком, так что ее стоимость ожидаемо начнет снижаться.





Хорошие новости для поклонников гречки сообщил на своем брифинге заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Чиновник подчеркнул, что минимальных цен на крупу следует ожидать в конце осени – начале зимы, то есть после завершения сбора урожая 2022 года.

Он также рассказал, какое количество гречихи ожидают собрать в этом году украинские аграрии. В настоящее время с трети посевных площадей уже намолочено около 60 тыс. тонн крупы. При этом общий урожай может составить 140-150 тыс. тонн. Этого предостаточно, чтобы удовлетворить потребности украинцев. Ведь потребление гречихи из-за массового выезда населения за границу уменьшилось до 110 тыс. тонн.

Таким образом, Украина впервые за последние 10 лет сможет полностью обеспечить своих граждан гречкой и даже экспортировать часть урожая. Для сравнения в предыдущие годы государству приходилось импортировать от 30% до 40% гречневой крупы из-за границы.

Высоцкий отметил, что сбор урожая гречихи в стране планируют завершить в октябре. Именно с этого момента цены на нее начнут стремительно падать. Самой дешевой гречка станет в ноябре-декабре. Так что поклонникам этой крупы советуют дождаться удачного момента и закупиться на несколько месяцев вперед.

Замминистра также обратил внимание на тот факт, что ожидание высокого урожая гречихи уже начало влиять на ее стоимость. Только за последнюю неделю цены на товар в украинских супермаркетах снизились в среднем на 5,5 грн/кг. Так что цена в конце осени очевидно будет очень заманчивой.

Напомним, что эксперты ожидают этой осенью значительного скачка цен на продукты и алкоголь. Больше всего поразит украинцев стоимость импортного продовольствия, на которое повлияет повышение курса доллара.