Заморозки или бабье лето: синоптики рассказали, чего ждать от осени

Лето 2021 выдалось рекордно жарким, однако в конце августа столбики термометров резко опустились вниз. Такая кардинальная смена погоды многим пришлась не по душе, но есть ли еще шанс радоваться теплыми солнечными днями? Синоптики уже делают прогнозы на осень. Итак, что нам понадобится в ближайшее время — зонтик, пуховик, или может летние шорты?





Температура воздуха в сентябре будет комфортной

Эксперты уверяют, что первая половина сентября будет вполне комфортной, с умеренными осадками и температурой воздуха в пределах 20 градусов. Однако чем дальше, тем будет становиться холоднее, ну а с первыми заморозками большинство украинских регионов столкнутся уже в конце этого месяца.

В целом, погода в третьей декаде сентября будет циклической, теплые и солнечные дни часто будут чередоваться с пасмурными, дождливыми и ветряными.

Бабьего лета стоит ждать в октябре

Любителям желтых листьев и так называемого “бабьего лета” надо немного подождать. “Золотая” осень наступит не раньше конца первой декады октября. Теплая, солнечная погода продержится 1-2 недели, после чего в Украину придут затяжные дожди. В конце октября, синоптики прогнозируют ночные заморозки до -7 градусов, такое снижение температуры принесет северный циклон.

Ну а к первому снегу следует готовиться уже во второй декаде ноября. Последний месяц осени обещает быть дождливым, прохладным с небольшим количеством солнечных дней в основном на юге Украины.