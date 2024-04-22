Українців попередили про шахрайство від імені підтримки Telegram

Шахраї придумали новий спосіб крадіжки акаунтів українців у Telegram. Як повідомили GSMinfo у компанії F.A.C.C.T., зловмисники пишуть користувачам від імені служби підтримки.

Під виглядом фахівців техпідтримки Telegram шахраї пишуть користувачам месенджера повідомлення про те, що вони залишили заявку на видалення свого акаунта. Після цього вони пропонують скасувати дію через спеціальну форму. У ній користувачеві пропонується ввести телефонний номер і код безпеки.

У компанії F.A.C.C.C.T. попередили, що насправді ця форма є фішинговим сайтом, а всі введені дані потрапляють до зловмисників, після чого ті отримують доступ до акаунта жертви. Експерти нагадали українцям, що співробітники Telegram не звертаються до користувачів із запитаннями про видалення акаунта. Вони підкреслили, що деактивувати свій обліковий запис може тільки його власник у налаштуваннях.

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