Додаток Pokémon Sleep нарешті дістався до Android та iOS

Додаток для відстеження сну Pokémon Sleep вийшов на Android та iOS .

Програма зроблена в ігровому форматі, де користувачам видаються різні нагороди за правильний режим сну та дотримання різних умов, які благотворно позначаються на здоров’ї. За допомогою мікрофона та датчика акселерометра Pokémon Sleep розуміє, як часто людина крутиться, прокидається та хропе. Зрозуміло, справа не обійшлася без покемонів та продуманого сюжету.

Для роботи програми достатньо покласти смартфон біля подушки і лягти спати. Ось як описує його один із користувачів:

«Я раніше: 6 годин сну – це достатньо. Я не дитина. У мене багато справ. Я після виходу Pokémon Sleep: *у ліжку о 22:00 після прийому 2 таблеток магнію та трав’яного чаю*, тому що якщо встановити будильник на 7 ранку і прокинутися максимум один раз протягом ночі, можна максимізувати свої бали сну…»

Niantic анонсувала цю програму ще в 2019 році після успіху Pokémon Go, і передбачалося, що вона вийде в 2020 році, але зрештою реліз перенесли на 2023 рік.