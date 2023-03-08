В Украине мобилизуют все больше мужчин: что происходит

В Украине постоянно растут темпы мобилизации. В ряды ВСУ призывают все больше мужчин, и на это есть веские причины. Почему же наше войско так отчаянно нуждается в пополнении?

На этот вопрос ответил капитан 103-й бригады терробороны Александр Ганущин. Он отметил, что первой и главной причиной увеличения масштабов мобилизации является сложная ситуация на фронте. Приходится перекрывать потери и искать замену военным, раненым на поле боя.

Еще одна причина усиленного набора кадров в вооруженные силы – это увеличение объемов тяжелого вооружения, поступающего из-за границы. Нужны люди, которых можно будет научить использовать эту технику и время на тщательную подготовку таких специалистов. А поскольку объемы вооружения от стран партнеров в будущем будут только расти, то и людей для управления ею нужно немало.

Но и это еще не все. Армия нуждается в новобранцах не только для управления новой техникой и службы «на ноле», но и для выполнения военных задач в тылу. Ведь такие подразделения вооруженных сил также играют очень важную роль в обороне страны.

Ганущин подчеркнул, что повышение темпов мобилизации является следствием увеличения живой силы противника. В России также продолжается всеобщая мобилизация. Оккупанты ежедневно перебрасывают на фронт тысячи новобранцев. Так что вооруженные силы Украины должны усиливаться по крайней мере для того, чтобы достойно оборонять свои позиции, не говоря уж о наступательных операциях.

Военный объяснил: мобилизация в ближайшее время не сбавит «оборотов» и тем более не прекратится. Между тем, украинцы, которые жалуются на повсеместную раздачу повесток, обязаны усвоить, что мобилизационный план должен быть выполнен. В противном случае все мы можем завтра проснуться в другой стране. А этого допустить никак нельзя.