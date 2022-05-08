В Україні субсидії та іншу соціальну допомогу нараховуватимуть по іншому

Українці не залишаться без фінансової допомоги та субсидій, навіть якщо органи соціальної допомоги у їхніх містах тимчасово не працюють. Грошову допомогу таким громадянам вже зараз призначають та виплачують централізовано. Такий механізм соціального забезпечення незахищених категорій населення влада запровадила на увесь термін дії військового стану.





Як повідомила очільниця Мінсоцу Марина Лазебна, за допомогою механізму централізованого нарахування соцвиплат свої кошти від держави отримали вже понад 1 мільйон осіб. З них 256 тисячам нарахували різні види соціальної допомоги, а решті 800 тисячам – пільги на оплату комуналки, в тому числі й субсидії.

Впровадження такої системи соціального забезпечення мало на меті перш за все організувати отримання виплат громадянами із областей України, що постраждали від бойових дій найбільше. Адже там наразі не працюють установи, що відповідають за призначення й нарахування соціальної допомоги. Завдяки новому механізму жоден громадянин України, для якого передбачена грошова допомога від держави, отримає її вчасно та у належному розмірі.

Кошти українцям як і раніше нараховують на особисті банківські картки. А ті громадяни, що отримували державну допомогу у відділеннях «Укрпошти», можуть забрати свої гроші у будь якій філії цього поштового оператора або у державному банку «Ощадбанк».

Незважаючи на військовий стан в країні, Мінсоц повністю профінансував усі пільги та субсидії для населення. Лише у квітні для цих цілей було спрямовано близько 5,7 мільярда гривень. Із вказаної суми допомогу отримало понад 3,8 мільйона українців, яким було призначено пільги по оплаті комунальних послуг.

Що стосується соціальних виплат, тут теж ніхто не залишився без належних їм коштів. Понад 5,3 мільярда гривень розподілили на 2,3 мільйона інвалідів, безробітних, багатодітних батьків та інших категорій соціально незахищених громадян.