В Україні оновили принципи ведення податків, зборів та ЄСВ

Починаючи з 4 червня 2021 року, в Україні набрали чинності нові правила, що стосуються оплати податків, обов’язкової державної страховки, а також інших платежів. Ця інформація була опублікована на офіційному сайті ДПС у Дніпропетровській області.





Дані правила безпосередньо пов’язані з наказом Мінфіну від 23 березня 2021 року. У ньому вказані ключові норми, які відображають суть нових принципів у виплатах податків та інших зборів.

При цьому, представники бізнес-галузі були вкрай незадоволені фактом підвищення податків.

У представленому вище порядку відображаються всі норми, у відповідності до чинного Податкового кодексу України. Враховуються також всі можливі штрафні санкції, наприклад, пеня і штрафи.

Контроль руху коштів виконується безпосередньо в інформаційній системі ДПС.

Крім того, в даних принципах закладені наступні норми:

Правила оформлення та використання картки платника податків.

Контроль за фінансовими рухами, згідно з інформацією Казначейства.

Формування інформації про рухи на єдиному рахунку.

Створення каталогу платежів, за єдиним рахунком.

Варто нагадати, що єдиний рахунок функціонує на території України з 1 січня 2021 року. Громадянин, якому необхідно сплатити податки, використовує його безпосередньо для оплати грошових зобов’язань, і будь-яких інших зборів, а також здійснює контроль за рухом коштів.

Крім того, в Кабміні повідомили, що надалі планується ввести додатковий податок, пов’язаний з угодами, в яких об’єктом є нерухомість.