Нова система дозволить автоматично відстежувати військовозобов’язаних чоловіків

Впровадження електронного реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” революціонізує синхронізацію даних з державних реєстрів та забезпечить комплексне відстеження працевлаштування та сплати податків військовозобов’язаних. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів Володимир Фітьо, начальник управління зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Володимир Фітьо розповів, що хоча система “Оберіг” вже працює, вона ще не синхронізована з іншими державними реєстрами. Однак після ухвалення відповідного законопроекту синхронізація усуне необхідність у повідомних заходах у більшості випадків. Це дозволить безперешкодно інтегрувати існуючі бази даних. Наприклад, якщо громадянин зареєстрований у Києві, а працює у Львові, синхронізовані дані відображатимуть сплату податку на доходи фізичних осіб до Личаківського району Львова.

У таких випадках громадянину буде просто повідомити про необхідність з’явитися до Личаківського територіального військового комісаріату (ТЦК) м. Львова. Відповідальність за забезпечення явки громадянина до військкомату покладається на роботодавця, незалежно від форми власності.

Фітьо підкреслив, що ця нова система спростить мобілізацію як людських, так і транспортних ресурсів. Багато заходів, таких як відвідування спортивних клубів, ресторанів та оповіщення на блокпостах, будуть автоматизовані після синхронізації реєстру з державними базами даних.