Експерти розставили все по своїх місцях: отримана відповідь, чи потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч

Чи потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч? Багато користувачів впевнені, що з’єднання Wi-Fi необхідно відключати в нічний час. Нижче перераховані аргументи “за” і “проти”.





Витрата батареї

Будь-яка дія мобільного пристрою витрачає частину заряду батареї. На думку багатьох, підключення по Wi-Fi – це одна з причин, чому телефон швидко сідає вночі. Тому в якості рекомендації користувачі радять відключати Wi-Fi.

Насправді, Wi-Fi економно споживає заряд батареї. Якщо вночі він підключений до стабільної точки доступу і не знаходиться в постійному пошуку інших Wi-Fi-точок, рівень заряду акумулятора залишиться приблизно на тому ж рівні, що і був ввечері.

Набагато небезпечніше відключати Wi-Fi на телефоні, але при цьому залишати включеним мобільний інтернет. Справа в тому, що він споживає в 2-3 рази більше заряду, ніж Wi-Fi, оскільки працює за іншим принципом.

Шкода здоров’ю

Спроби порівнювати сучасні технології зі шкодою для здоров’я – нерідке явище. Така доля спіткала і Wi-Fi. Деякі люди впевнені, що включений в нічний час Wi-Fi сильно впливає на самопочуття, викликає головні болі, втому, порушує сон, а в довгостроковій перспективі може стати причиною серйозних захворювань. Тому серед порад можна зустріти рекомендацію відключати на ніч не тільки Wi-Fi на телефоні, але і роутер.

Будь-які твердження про те, що Wi-Fi може викликати проблеми зі здоров’ям і бути причиною поганого самопочуття, не мають під собою ніяких доказів. Досліджень, які підтвердили шкоду Wi-Fi для здоров’я людини, немає.

Wi-Fi економить мобільний трафік

Багато смартфонів “займаються” оновленням ПЗ і додатків саме вночі – і для цього потрібен інтернет. В цьому випадку Wi-Fi більш кращий, ніж мобільний інтернет:

немає обмежень по трафіку; вище швидкість; нижче енергоспоживання.

Якщо вночі почнеться оновлення додатків, синхронізація і створення резервних копій програм, вигідніше використовувати Wi-Fi. Звичайно, не забувайте включати режим “Не турбувати”.

Висновки

Таким чином, відключати Wi-Fi на телефоні вночі зовсім необов’язково. Його шкода не доведена, а вплив на батарею є зовсім незначним.