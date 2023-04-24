Нижче мінімалки: стало відомо, скільки зараз заробляють українці в Польщі

Третина українців у Польщі заробляє 3-4 тис. злотих, у перерахунку на гривні 26,3–35,1 тис. грн. І це ще далеко не найвищий дохід, на який можуть розраховувати наші співвітчизники. Адже навіть мінімальна зарплатня в Польщі у 3,5 рази перевищує українську.

Такі дані опублікувало одне з польських видань GazetaPrawna. У матеріалі сказано, що українці, які приїздять до Польщі на заробітки працюють в середньому по 40 годин на тиждень. Переважно вони обирають шатлову модель роботи: працюють пів року, щоб покращити своє матеріальне становище, а решту пів року проводять на батьківщині.

Як зазначив засновник однієї з найбільших у Польщі Служб із набору персоналу Кшиштоф Інґлот, чимало українців заробляють тут навіть до 5 тис. злотих на місяць. При цьому близько 12% заробітчан з України погоджуються на платню, нижчу за мінімальну. А мінімалка в Польщі зараз становить близько 2,7 тис. злотих з урахуванням податків.

Натомість витрати українців у Польщі можна вважати більш ніж скромними. Близько 55% українських заробітчан примудряється витрачати за місяць 200-500 злотих. У великий мірі вони завдячують цим своїм роботодавцям, які оплачують їм житло, дорогу до роботи, а подекуди й харчування. Та й спеціальні соціальні пакети для біженців дозволяють українцям економити на деяких статях витрат.

Та є люди, яким проживання в Польщі обходиться значно дорожче. Зокрема 31% українців за місяць витрачає 500-1000 злотих, а ще у 14% середньомісячні витрати доходять майже до 2000 злотих.

Дані щодо зарплат та витрат українців у Польщі були отримані завдяки опитуванню, яке провело міжнародне агентство Rating Group. У ньому взяли участь мешканці чотирьох найближчих до польського кордону областей України – Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської. Всі вони протягом останніх 5 років їздили на заробітки до Польщі.