В Україні ввели нові розрахунки за використання води та каналізації

У Мінрегіоні прийняли рішення про внесення змін до системи розподілу між споживачами обсягів отриманих ними послуг водопостачання та водовідведення. Тепер платіжки формуватимуть з врахування особливостей користування комунальною послугою у військовий час. В результаті платити за воду і каналізацію деякі українці будуть значно менше, ніж до війни.





Відповідний наказ профільного Міністерства вже схвалив Кабінет міністрів України, після чого документ одразу ж набрав чинності. Платню за березень людям нарахують вже за новим механізмом із врахуванням спеціального корегуючого коефіціента. Цей коефіцієнт зменшить норму споживання для осіб, що не мають можливості повідомити показники своїх лічильників через військові дії. Також зміни торкнуться українців, які не мають окремих лічильників на воду і завжди платили за загальнобудинковим.

Згідно з новими правилами, корегуванню підлягатимуть послуги центрального водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води.

Як зазначила заступниця очільника Мінрегіону Наталія Хоцянівська, з початку війни українці використовують небагато менше води, ніж зазвичай. Лише у Киівському водоканалі зафіксували зменшення середніх обсягів споживання майже удвічі. Тож рішення про корегування норми для деяких категорій громадян є цілком логічним та справедливим.

«Завдяки новій системі громадянам, що розраховуються за послуги водоканалів по середнім показникам споживання, не доведеться переплачувати», – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, що запланований на весну перегляд комунальних тарифів у зв’язку із запровадженням воєнного стану буде перенесено на невизначений термін. Наразі всі тарифи зафіксовано на довоєнному рівні. Навіть електроенергія, ціну якої в Кабміні збиралися суттєво підвищити вже у квітні, принаймні до кінця війни вартуватиме так само – 1,68 грн/кВт*год. А в подальшому, завдяки приєднанню енергетичної системи України до європейської мережі, тарифи на світло для вітчизняних споживачів можуть навіть зменшитися.

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