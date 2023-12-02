Меняют с 1 января: что изменится для украинцев с нового года

Для украинцев объявили об изменениях, которые вводят с 1 января 2024 года. Информацией о нововведениях раскрыло Министерство социальной политики.

Украинское правительство ввело реформы для упрощения назначения социальных стипендий и социальной помощи.

С 1 января 2024 года студенты учреждений профессионального и высшего образования, которые были задержаны, заключены или иным образом лишены свободы в результате военной агрессии России против Украины, а также их дети будут иметь право на получение социальных стипендий.

Процесс получения стипендий для детей участников боевых действий стал более эффективным благодаря сокращению необходимого пакета документов.

Кроме того, правительство упростило процесс предоставления социальной помощи для отдельных групп населения, в частности:

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

Лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью.

В случае потери необходимых бумажных документов органы социальной защиты населения отныне будут принимать скан-копии выписок из актов осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или медицинского заключения в отношении ребенка с инвалидностью.

Эти изменения связаны с увеличением случаев потери документов во время военного положения, что препятствовало назначению государственной социальной помощи. Министерство социальной политики ввело эти изменения как практическое решение для смягчения этих проблем.