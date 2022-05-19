Евро держит позиции: курс валют на 20 мая

Евро продолжает удерживать позиции. 20 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 76 копеек. По сравнению с предыдущим днем ​​он подорожал на 2 копейки.





Остальные европейские валюты в цене не изменились. 20 мая цена польского Злотого составит 6 гривен и 62 копейки. За румынский Лей придется отдать 6 гривен и 21 копейку.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду будет составлять 29 гривен и 25 копеек.