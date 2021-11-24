Велике подвоєння: Київстар розіслав абонентам SMS про різке подорожчання тарифів

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» проінформував своїх клієнтів про ріст цін на деякі тарифні плани. Перші зміни українців чекають вже 2 грудня поточного року. Торкнуться вони лише абонентів, що користуються послугами оператора на умовах передплати.





Перелік тарифів, вартість яких оператор вирішив переглянути, опубліковані на офіційному сайті «Київстар». Більшість із них були запущені ще в 2019 році, та давно не переглядалися. Зокрема серед таких тарифів:

«Спілкування без меж 2019»;

«Розваги без меж 2019»;

«Відео без меж 2019»;

«Київстар Комфорт» та ін.

Поза зміною цін на застарілі тарифні плани, у «Київстар» планують також розширити можливості абонентів, що ними користуються. До прикладу, у пакеті «Спілкування без меж 2019» кількість хвилин для запису голосових повідомлень збільшать до 100, а число мегабайт мобільного інтернету – до 15 тисяч.

Деталі про перелік послуг у пакетах передплати та їх нові ціни абонентам повідомлять у SMS за тиждень до впровадження змін. Тобто клієнти «Київстар» матимуть час, щоб змінити свій тарифний план.

«Наші абоненти нічого не втратять від перегляду тарифних планів, навіть враховуючи їх здорожчання. Після 2 грудня кількість хвилин на дзвінки іншим операторам зросте приблизно удвічі, збільшаться ліміти мегабайтів мобільного інтернету, не кажучи вже про бонуси у вигляді «суперсил» – 100 хвилин на інші мережі або 5 гігабайтів трафіку», – зазначає національний оператор. Послуга «суперсили» відтепер працюватиме для клієнтів «Київстар» у постійному режимі.

Не залишаться осторонь і контрактні абоненти провідного українського оператора. На них також чекають певні цінові зміни. Та торкнуться вони лише додаткових послуг. Відтак 150 SMS строком дії на 4 тижні тепер можна буде придбати за 35 грн, 10 хвилин на дзвінки за кордон – за 50 грн, а 100 хвилин на інших операторів в межах України вартуватимуть 50 грн.