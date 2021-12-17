У вас є два тижні: Facebook поставив українців перед фактом блокування

Українські користувачі найбільшої у світі соціально мережі Facebook почали отримувати дивні листи від адміністрації. Їм пропонують захистити свої профілі за допомогою спеціальної програми Facebook Protect. Від чого оберігають власників акаунтів, та що буде, якщо не увімкнути запропоновану функцію безпеки?





Як пояснюють у компанії, створити систему розширеного захисту акаунту довелося через регулярні хакерські атаки на профілі популярних користувачів. Зокрема вже відомо про спроби зламу сторінок деяких політиків, відомих акторів, блогерів, що мають велику аудиторію та вплив на суспільну думку.

«Щоб убезпечити себе від посягань зловмисників, користувач повинен активувати функцію розширеної безпеки», – зазначили у Facebook.

В рамках цієї ініціативи правила входу в акаунт стануть більш строгими. Щоб звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу до сторінок користувачів, при вході з іншої IP-адреси потрібно буде виконати певні дії. Так адміністратори сайту зможуть переконатися, що «залогінився» саме власник даного акаунту.

У листі-сповіщенні від команди соцмережі зазначено, що для увімкнення захисної функції Facebook Protect користувач матиме лише 15 діб. За свідченнями більшості українців, що отримали «лист щастя», термін спливає вже 30 грудня. Якщо ж користувачі за цей час не погодяться на нові умови користування соціальною мережею, їхні акаунти заблокують. Розблокувати «заморожені» сторінки можна буде лише увімкнувши розширену систему захисту Facebook Protect.

Нагадаємо, що громадські організації та окремі активісти вже неодноразово зверталися до президента із проханням про створення українських офісів Facebook та YouTube. Адже наразі робота обох порталів координується офісами у Москві. А така ситуація є просто неприйнятною, зважаючи на війну між Україною та Росією. Відомо, що Володимир Зеленский вже спілкувався із керівництвом міжнародних соцмереж, тож вже незабаром у громадян зовсім не буде причин хвилюватися про безпеку своїх особистих профілів.