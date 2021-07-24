В Україні перерахували пенсії: хто отримає на кілька тисяч більше

З початку 2021 року середня пенсія громадян зросла лише на кілька сотень гривень. Фактично у січні вона ще становила 3 500 грн, а у липні вже 3 700 грн. Проте таке незначне збільшення щомісячного утримання пенсіонерів не йде ні в яке порівняння з підвишкою, яку отримали колишні судді. У цієї категорії пенсіонерів дохід зріс аж на 15 300 грн. Тож тепер щомісяця вони отримують пенсію в розмірі 83 200 грн.





Підвищення середньої пенсії за даними Пенсійного фонду України, відбулося коштом 11%-вої індексації, а також збільшення прожиткового мінімуму в країні. Однак чому утворилася така величезна прірва між підвищенням щомісячних виплат для суддів у відставці та звичайних українських пенсіонерів.

Справа в тому, що у «рядових» українців формула розрахунку суми пенсії зовсім не така, як у служителів Феміди. Для того щоб порахувати пенсію будь якого рядового працівника, наприклад вчителя, за основу береться його середня зарплатня за 3 останні роки. Вона своєю чергою множиться на стаж, на 1% та співвідношення зарплатні працівника до середньої ставки в країні.

Таким чином пенсія для громадянина зі стажем наприклад 35 років точно не вийде більшою за 35% від його попередньої зарплатні. Адже береться у розрахунок саме зарплатня за 3 роки, тож логічно, що з кожним роком вона підвищувалася. А усереднюючи дані за такий строк, держава забирає ще кілька заслужених гривень у громадян.

У суддів все зовсім по-іншому. Маючи виконану норму стажу, вони можуть сміливо розраховувати аж на 80% свого окладу. Тоді як звичайним громадянам «не світить» така пенсія навіть зі стажем у 80 років.

Таким чином утворюється разюча різниця між сумами виплат, а відповідно й рівнем життя різних категорій пенсіонерів. А підвищення, що відрізняються у сотні разів, ще більше підкреслюють так звану «класову нерівність».