Дороге опалення: власників деяких квартир прив’яжуть до європейської ціни на газ

Мешканці нових багатоквартирних будинків із наближенням опалювального сезону почали отримувати документи із тарифами на опалення. Від власника квартири вимагають підписати документ, а інакше він залишиться без тепла. Проте в запропонованих договорах ціни зазвичай значно вищі, ніж актуальний тариф для населення. Хто ставить пожильцям такі вимоги, та що робити, щоб не залишитися зимою без опалення?





Документи із завищеними тарифами розповсюджують голови ОСББ, створених самими забудовниками. Ціна газу, врахована у запропонованих тарифах на опалення, відповідає сучасній ринковій ціні на енергоресурс, тобто 31 грн за «куб». Виходить, що від людей вимагають оплачувати комунальну послугу по тарифу для підприємств, а не для населення.

Як зазначив очільник центру допомоги ОСББ Сергій Ряполов, така неприємність може трапитися з мешканцями нових будинків, які формально ще не здані у експлуатацію. Будинок за законом вважається комерційним, тож і тарифи для нього виставляються як для юридичної особи.

Однак самовільне створення забудовниками ОСББ, і тим більше висування ультиматумів мешканцям є незаконним. Експерт зазначає, що ОСББ можна утворити лише за умови оформлення права власності принаймні на половину квартир у будинку. Не кажучи вже про те, що для квартири, де проживають люди, незалежно від права власності, тарифи повинні бути такими, як для решти населення.

Позатим голова ОСББ є лише формальним представником мешканців будинку. Він не має права приймати самостійні рішення, і тим більше змушувати мешканців щось підписувати проти їх волі. Усі питання, як технічного, так і фінансового характеру, розглядаються на зборах мешканців будинку. А ініціативу голови об`єднання пожильців цілком можна розглядати як перевищення повноважень.

Тож не спішіть підписувати сумнівні документи із завищеними тарифами. Цілком можливо, що компанія-забудовник за допомогою тако хитрої схеми просто намагається заробити на необізнаних громадянах.