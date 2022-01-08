Нова схема шахрайства «з тисячею»: у ПриватБанку розповіли про нову схему

Клієнти ПриватБанку зіткнулися з новою схемою шахрайства. Усі постраждалі отримували на свої телефони повідомлення про те, що банк готовий їм виплатити 1000 грн. як подарунок від фінансової установи.





У прес-службі банку розповіли, як саме виглядає схема. Спочатку надходить повідомлення про подарунок. Текст у всіх приблизно однаковий: «Отримайте у подарунок 1000 грн., як відданий клієнт нашого банку».

Далі для отримання подарунка необхідно перейти за посиланням. На сторінці клієнта просять ввести дані, які використовуються для входу до облікового запису «Приват24». Шахраї збирають ці відомості на фішинговому сайті та отримують повний доступ до рахунків жертви, після чого можуть списувати гроші.

Співробітники «ПриватБанку» вкотре нагадують, що ніколи не можна реагувати на такі СМС. Фінустанова не робить подібних розсилок про подарунки, не просить повідомляти особисті дані. Якщо ви отримали таке повідомлення про подарунок у вигляді СМС або на свій акаунт у месенджерах, це шахраї, які полюють на дані українців, а відповідно і на їх гроші.

Також у банку розповіли, як поводитися у разі отримання такого повідомлення. Насамперед, не переходити за жодними посиланнями. Якщо таке СМС або повідомлення надійшло на телефон, потрібно набрати 3700. Це гаряча лінія ПриватБанку. Далі потрібно повідомити співробітника про отримане СМС та дотримуватися його інструкцій.

Будьте пильні!

Святкові дні – це час особливої ​​активності шахраїв. Щоб проблеми не затьмарили початок нового року, не реагуйте на сумнівні повідомлення, не передавайте свої дані. Повідомлення про такі випадки допоможе швидше викрити зловмисників.