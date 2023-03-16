Спадаючий Місяць як передвісник біди: яким знакам зодіаку варто остерігатися

16Спадаючий Місяць у знаку Стрільця, що настане після першого березневого Повномісяччя, принесе чимало бід деяким зодіакальних знакам. В небезпеці опиняться народжені під сузір’ями Тільця, Лева та Козерога. В найближчі дні їм доведеться стикнутися з низкою перешкод. Проте астрологи стверджують, що здолавши ці перешкоди представники перелічених знаків відкриють собі шлях до блискучого майбутнього.

Тілець

У період спадаючого Місяця представникам знаку доведеться пережити сильний стрес. Негативні емоції, що накопичувалися місяцями, врешті вирвуться на волю та цілком поглинуть Тільців. Через такий нестабільний емоційний стан уродженці знаку можуть прийняти неправильне рішення, яке надовго зіпсує їм життя. Тож астрологи радять Тільцям як то кажуть «залягти на дно» та «не робити різких рухів».

Не варто також заводити з коханою людиною серйозні розмови про почуття та спільне майбутнє. Це може призвести до конфліктів і непорозумінь. Із обговоренням такої важливої теми Тільцям краще зачекати до моменту переродження Місяця.

Лев

Левам на цьому етапі місячного циклу варто тримати під контролем своє нестримне бажання домінувати. Різкість та емоційність, які зазвичай характерні їм у спілкуванні, також будуть зайвими.

Головними помічникам Левів стануть почуття гумору та позитивне сприйняття світу. З їх допомогою уродженці знаку будуть легко обходити гострі кути у стосунках з колегами та керівництвом. А в особистому житті такий настрій допоможе Левам уникнути сварок з другою половинкою.

Козеріг

Козерогам радять перш за все не концентруватися на негативі. Кожна подія в житті має як плюси, так і мінуси. Саме ці плюси Козерогам і доведеться знайти навіть у по-справжньому безнадійних ситуаціях. Лише так вони зможуть втриматися на плаву і не схилитися під натиском обставин.

Астрологи рекомендують Козерогам знайти спосіб розслабитися та зняти стрес. Проблеми на роботі змусять їх понервувати, тож медитація після завершення трудового дня може просто врятувати Козерогів, повернувши їм внутрішню рівновагу.