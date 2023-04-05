В ООН вирішили допомагати українцям віртуальними грішми: як отримати безкоштовну «крипту»

Українцям безкоштовно роздають криптовалюту в рамках допомоги від ООН. Проект був запущений управлінням Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН наприкінці 2022 року. Наразі він працює Києві, Вінниці та Львові, а безкоштовну «крипту» вже встигли отримати близько 100 українців.

Проект допомоги українцям, що постраждали від війни, через криптовалюту УВКБ ООН запустило у співпраці із криптокомпанією Stellar Development Foundation. Проте наразі він ще не запрацював на повну потужність. Тому й кількість громадян, що встигли отримати допомогу, ледве доходить до сотні. Та у квітні засновники програми планують збільшити кількість її учасників до 5 000 осіб.

При цьому скарбник агентства ООН у справах біженців Кармен Хетт відмовилася назвати точну суму, яку у вигляді криптовалюти розподілили між постраждалими від війни українцями. Вона наголошує, що ця інформація не є істотною. Набагато важливішими Хетт вважає перспективи програми та її готовність до масштабування. В УВКБ ООН переконані, що Україна – ідеальна країна для випробовування новітніх фінансових послуг і готові вкладати мільйони доларів у «крипту» для переселенців.

Власне міжнародна організація не даремно почала запроваджувати таку програму допомоги населенню саме в Україні. Адже наша країна займає однез перших місць по співвідношенню власників криптогаманців до загальної кількості населення. До того ж 16 березня президент Зеленський прийняв закон про віртуальні активи, що фактично означає легалізацію криптосектору.

Щоб прийняти участь у благодійні програмі та безкоштовно отримати криптовалюту українцям необхідно перш за все скачати на свій смартфон криптогаманець Vibrant. А потім звернутися за допомогою до УВКБ ООН. Тим, кому вдасться стати учасниками програми, на криптогаманець нарахують певну кількість USDC (стейблкоїнів), які можна буде обміняти на гривні у відділеннях MoneyGram.