Подчиняется не только РФ: стало известно, кто действительно стоит за Лукашенко

Александр Лукашенко уже давно не является самостоятельной фигурой в политическом мире. Однако теперь ему отдает приказы не только президент страны-террористки путин.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта выступил на национальном собрании. Он в очередной раз заявил, что пора заканчивать войну России и Украины и объявить перемирие с запретом перемещать технику, боеприпасы и бойцов.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1 заявил, что подобные заявления Лукашенко делает с подачи своего российского коллеги. Но не только путин стоит за всеми заявлениями белорусского президента.

На самом деле, Лукашенко прекрасно понимает, как российская федерация с ужасом ожидает контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако ему приходится говорить о том, на что ему указывают лидер России и Китая.

Последнее заявление Лукашенко выражает позицию официального Пекина, а точнее лидера Китая – Си Цзиньпина. После визита главы Китая в Москву именно Лукашенко поручили сделать соответствующее заявление о необходимости перемирия. То есть глава Беларуси это лишь болтливая глава российского диктатора и лидера Китая. По крайней мере, в этом убежден полковник запаса Роман Свитан.

Также, по словам эксперта, он не верит, что россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Китай больше всего боится ядерной войны, поэтому пока официальный Пекин не даст согласия на размещение в Беларуси ядерного вооружения, путин бессилен.

Напомним, заявления о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия начали звучать после того, как Великобритания заявила о предоставлении Вооруженным силам Украины боеприпасов с обедненным ураном. Они не радиоактивны, но способны эффективно пробивать броню.

Уже в ближайшие недели ВСУ проведут масштабную контрнаступательную операцию, поэтому враг скоро покинет все территории нашей страны, включая украинский Донбасс и Крым.