Підкоряється не лише РФ: стало відомо, хто насправді стоїть за Лукашенком

Олександр Лукашенко вже давно перестав бути самостійною фігурою в політичному світу. Однак тепер йому віддає накази не лише президент країни-терористки путін.

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 березня виступив на національних зборах. Він вкотре заявив, що настав час закінчувати війну росії та України та оголосити перемир’я з забороною переміщати техніку, боєприпаси та бійців.

Військовий експерт, полковника запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор Роман Світла в ефірі Телевізійної служби новин, що на телеканалі 1+1, заявив, що подібні заяви Лукашенко робить з подачі свого російського колеги. Але не лише путін стоїть за всіма заявами білоруського президента.

Насправді Лукашенко чудово розуміє, як російська федерація з жахом очікує контрнаступу Збройних сил України. Однак йому доводиться говорити про те, на що йому вказують лідер росії та Китаю.

Остання заява Лукашенка висловлює позицію офіційного Пекіну, а точніше лідера Китаю – Сі Цзіньпіна. Після візиту очільника Китаю до Москви, саме Лукашенку доручили зробити відповідну заяву про необхідність перемир’я. Тобто очільник Білорусі це лише балакуча голова російського диктатора та лідера Китаю. Принаймні в цьому переконаний полковник запасу Роман Світан.

Також за словами експерта, він не вірить, що росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю. Китай понад все боїться ядерної війни, тож поки офіційний Пекін не дасть згоди на розміщення в білорусі ядерного озброєння, путін безсилий.

Нагадаємо, заяви про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї почали звучати після того, як Велика Британія заявила про надання Збройним силам України боєприпасів зі збідненим ураном. Вони не є радіоактивними, але здатні ефективно пробивати броню.

Вже в найближчі тижні ЗСУ проведуть масштабну контрнаступальну операцію, тож ворог вже скоро покине всі території нашої країни, включно з українським Донбасом та Кримом.